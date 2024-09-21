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إسعاد يونس تقدم أغاني مسلسل "تيتا زوزو" بتوقيع عزيز الشافعى ومنة القيعى

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القاهرة - سامية سيد - تغني النجمة إسعاد يونس أغانى مسلسل "تيتا زوزو" والتي تعاونت فيها مع الشاعرة منه عدلى القيعى والملحن عزيز الشافعى والموزع الموسيقى أمين نبيل.

وتبدأ منصة watch it الإلكترونية عرض أولى حلقات مسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء، على أن تعرض الحلقة على شاشة قناة dmc يوم الأحد.

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إسعاد يونس وشيرين عادل ومنة القيعى

 

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إسعاد يونس وشيرين عادل وعزيز الشافعى 

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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