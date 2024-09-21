شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف لـ الخليج 365 حقيقة عودته لزوجته علياء بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم أحمد سعد حقيقة عودته لزوجته مصممة الأزياء علياء بسيونى قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": سوف أُعلن خلال حفلى اليوم الذى أحييه في الساحل الشمالى عن موضوع رجوعى لعلياء، وفتح صفحة جديدة معها، وأدعو من الجميع اللى تخلوا عن بعض فتح صفحة جديدة، دون تدخل البعض في حياتهم ومشاكلهم.

وأضاف في تصريحاته: أشكر علياء بسيونى على دعمها لى خلال الفترة الماضية ودورها المؤثر في حياتى، وربنا يخلى أولادنا مريم وعلياء.

وطرح مؤخرا النجم أحمد سعد والشاب خالد أحدث أعمالهما سوياً بعنوان "الزين"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس، حيث طرح سعد الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.