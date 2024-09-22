شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: آثار الحكيم بخير وستخرج من المستشفى اليوم بعد انتهاء الفحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة آثار الحكيم بخير، وتخرج غدا اليوم الأحد.

وأوضح النقيب، أن الفنانة أجرت بعض الفحوصات وبمجرد الاطمئنان على نتيجتها ستخرج، وتعود إلى منزلها.

كان المخرج عمر زهران قد كشف في منشور له عبر فيس بوك، أن الفنانة آثار الحكيم تم نقلها لأحد المستشفيات القريبة من منزلها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع فيس بك "دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى.. شفاها الله وعافاها الحكيم".