شكرا لقرائتكم خبر عن Beetlejuice يقترب من المركز الثاني لأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم Beetlejuice من انتاج شركة Warner Bros من المركز الثاني في سباق شباك التذاكر خلال شهر سبتمبر، حيث أضاف في الأسبوع الثالث من عرضه 24.75 مليون دولار بنسبة زيادة 52% في 4172 دور عرض بالإضافة إلى 6.75 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Beetlejuice من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 225.6 مليون دولار بحلول يوم الأحد مما سيجعله ثاني أعلى إصدار في سبتمبر على الإطلاق في شباك التذاكر المحلي المسرحي خلف فيلم It لعام 2017 الذي حقق 328.8 مليون دولار وقبل فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings من إنتاج استوديو ديزني / مارفل لعام 2021 والذي حقق 224.5 مليون دولار.

وعلى سياق آخر، وصلت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان، إلى مليار و291 مليونًا و598 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 617 مليونًا و695 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و673 مليونًا و902 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.