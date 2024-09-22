شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عزاء نجله رضا الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد سقوطه من الدور العاشر، بميدان الترولى بمنطقة إمبابة بالقرب من منزله.

وكان الفنان إسماعيل الليثي شيع جنازة نجله رضا ليلاً من مسجد ناصر أرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة، وسط حضور كبير من أهالى المنطقة الذى سيطر عليهم الحزن لهذا الحادث الأليم، ودفن جثمانه بمقابر العائلة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البرىء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.