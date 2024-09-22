ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "ميرهان" الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها توب وبنطال باللون الأسود.

وانهالت التعليقات على الصور، وجاءت كالتالي: "القمر وحشتني، تشبه هيفاء، قمر يا ميما ما شاء الله، الجمال كله، الجميلة".

جدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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