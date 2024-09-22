بعد وفاة نجله.. إسماعيل الليثي يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تريند محرك البحث "جوجل"، عقب وفاة نجله، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث أليم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخر ما نشره الطفل رضا الليثي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، وهو مقطع فيديو ظهر خلاله يرقص فرحًا بأحد الأماكن العامة وسط عدد من الأصدقاء والمقربين منه، وكان من المعروف عنه خفة ظله وروحه المرحة.

وودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

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