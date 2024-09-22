سارة سلامة تنشر صورا جديدة.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا من جمهورها.

ونشرت سارة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ووضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا سوسو، إيه الحلاوة دي، ربنا يحفظك، وحش الجيل، عسل، الجمال كله".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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