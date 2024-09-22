الشبراوي يعتذر.. محضر صلح ينهي نزاع "الغربة" لـ عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد نزاع قضائي دام أكثر من 3 سنوات، انتهت أخر فصول الأزمة التي نشبت بسبب أغنية المطرب عمر كمال "الغربة"، بعد توقيع الشاعر محسن الشبراوي على اعتذار.

أزمة أغنية "الغربة" التي قدمها المطرب عمركمال، كانت قد تجددت مؤخرا، عقب صدور حكم قضائي لصالح الشاعر سامى النويهي، بأحقيته في نسب الأغنية له، كمؤلف لكلماتها، مع إلزام الشاعر محسن الشبراوي، بسداد تعويض قدره 200 ألف جنيه، وقناة "نغماتي" بتعويض قيمته 50 ألف جنيه.

المطرب عمر كمال من جانبه وقع على محضر التصالح مع الشاعر سامي النويهي، وأقر بأحقيته في الأغنية.

من جانبه، وقع الشاعر محسن الشبراوي، على إقرار بالاعتذار رسميا، إلى كل من الشاعر سامي النويهي، والمحامي محمد السيد، عما وصفه بالتجاوزات التي صدرت منه، خلال النزاع على أغنية "الغربة"، مؤكدا عدم صحة ما صدر منه في حق النويهي ومحاميه.

الشاعر سامى النويهي كان قد أقام في عام 2021، دعوى قضائية أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، ضد المطرب عمر كمال، واتهمه فيها بالتعدي على حقوقه كمؤلف أغنية "الغربة"، ونسبها لشاعر آخر "محسن الشبراوي"، دون وجه حق.