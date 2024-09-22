ذبحهما وأشعل النار فيهما.. جد ينتقم من ابنه بقتل حفيديه | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بسبب خلافات عائلية بينه ونجله، أنهى شخص حياة حفيديه ذبحا بسلاح أبيض، في منزله بحي قنينص بسوريا، وفي محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عن نفسه، أشعل النيران في جثتيهما.

تلقت أجهزة الأمن السورية، بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بحي قنينص في اللاذقية، وعثرت أجهزة الأمن على جثتي طفلين يبلغان من العمر (3-8) سنوات.

واكتشفت الشرطة أن الطفلين ذبحا قبل اندلاع الحريق بسكين عثر عليها في موقع الجريمة، وتوصلت التحقيقات إلى أن الحريق مُفتعل باستخدام أسطوانة غاز.

التحريات توصلت إلى مرتكب الواقعة جد الطفين، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من ابنه "والد الطفلين".

أوضح المتهم في اعترافاته، أنه قام بذبح الطفلين بسكين، وفي محاولة لإبعاد الشبهات عن نفسه وإخفاء معالم الجريمة، أشعل النيران المسكن بواسطة أسطوانة غاز.

وأسفرت التحريات عن اعتقال مشتبه به بجريمة القتل وهو جد الطفلين، الذي اعترف بإقدامه على ارتكاب فعلته بسبب خلافات عائلية مع والد الضحيتين.

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة مع استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة والتحقيقات.