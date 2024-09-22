هند عبدالحليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة الشابة هند عبدالحليم الأنظار إليها، في أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هند الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة هادئة، وعلقت على الصور: "أشياء جيدة سوف تحدث".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أنتي حلوة كده إزاي، قمر، احلويتي كتير، الجمال كله، ربي يحميكي حبيبتي".

يذكر أن الفنانة هند عبدالحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وانتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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