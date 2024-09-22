بعد اعتزال كريم الحسيني.. شريف إدريس: "إحنا جيل اتفرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان شريف إدريس على خبر اعتزال الفنان كريم الحسيني، معبرًا عن المعاناة التي يعيشها أبناء جيله في الحصول على فرصة تكلل تعبهم ومجهودهم، حسب تعبيره.

وكتب إدريس عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "ماهر عصام الله يرحمه، معوض إسماعيل، أحمد عقل، أحمد عزمي، نادر حسن، فادي خفاجى، هند حسني، أحمد عزت، كريم الحسيني، معظم أبناء جيلي وغيرهم، إحنا جيل اتفرم يا حضرات".

وتابع "فينا اللي عافر وكمل وفينا اللي استسلم لأنه تعب وظروف الحياة ابعدته.

ماتستهونش بإن إحنا كنا بنمثل وإحنا صغيرين، إحنا جيل ركبنا السبنسة في قطر الطفولة علشان كنا بنشتغل وبنساعد أهالينا، كبرنا بدري بدري وشفنا اللي محدش شافه".

وأضاف شريف إدريس: "عيشنا مراهقتنا وشبابنا بنعافر علشان نلحق كرسي في قطر الفن ولقينا نفسنا متعلقين في الباب ومش عارفين نركب برغم إن إحنا دفعنا تمن التذكرة غالي قوي من عمرنا وطفولتنا وحياتنا، عشنا واتربينا في الوسط ودرسنا وشقينا وسعينا وتعبنا، وكل حلمنا فرصة تكلل مجهودنا، أصعب شيء في الكون لما تشوف عمرك وتعبك ودراستك وحياتك كلها بتروح هدر قدام عينيك وأنت واقف عاجز".

كان الفنان كريم الحسيني أعلن صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر، اعتزاله التمثيل، بسبب قلة فرص العمل، وقرر بيع سيارته، والسفر إلى أمريكا للبحث عن فرصة عمل، حتى لو اضطره الأمر لمسح الأحذية وغسل الصحون وبيع الجرائد.

يذكر أن أخر أعمال شريف إدريس مسلسل"سوق الكانتو" 2023، بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.