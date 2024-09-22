أول تعليق من تامر حسني بعد حفله بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان تامر حسني اليوم الأحد حفلًا ضخمًا، في مراسي الساحل الشمالي، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ووجه تامر رسالة لجمهوره، ونشر صورًا من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "تشرفت بالغناء اليوم في العيد الوطني السعودي مع الجالية السعودية الغالية على أرض مصر الحبيبة بمراسي، شرفتونا ونورتونا".

يذكر أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من النجوم وهم: باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، وتأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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