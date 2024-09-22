يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم: "مفتقدينك وسيرتك الحلوة على كل لسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة يسرا الذكرى السنوية لرحيل الفنان هشام سليم، التي توافق اليوم الأحد 22 سبتمبر.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالفنان الراحل على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يفوت الوقت وأنت في قلوبنا وعايش معانا بروحك الحلوة، مفتقدينك أوي، ومش قادرة أوصف لك الفراغ اللي إحنا فيه من بعدك يا حبيبي، سيرتك الحلوة دايمًا على كل لسان والكلام عنك لحد النهاردة مش بيخلص، ربنا يرحمك رحمة واسعة و يرزقك أعلى درجات الجنة ويصبر قلوبنا على فراقك يا أغلى الناس، فضلا وليس أمرا برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم".

وعلق عدد من نجوم الفن على المنشور من بينهم الفنانة جومانا مراد كتبت: "في الجنة ونعيمها إن شاء الله، بينما علقت ريهام عبد الغفور ربنا يسعده في الجنة يارب، وكتبت هند صبري: "ألف رحمة ونور عليك يا هشام"، وعلقت درة قائلة: "ربنا يسعده في الجنة ونعيمها يارب ألف رحمة ونور عليه، تعيشي وتفتكري يارب".

رحل الفنان هشام سليم عن عالمنا، عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، كان آخر أعماله مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.

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