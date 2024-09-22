شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان الغردقة يوضح سبب عدم عرض فيلم هانى ضمن فعاليات المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية قدرى الحجار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على عدم عرض فيلم هانى للنجم أحمد مالك ضمن فعاليات المهرجان.

وقال قدري الحجار: "محمد علام مخرج فيلم هانى كان يواجه صعوبات كثيرة بعد الموافقة عليه من إدارة المهرجان بسبب عدم حصوله على تصريح رقابى على السيناريو مسبقًا من جهاز الرقابة، مؤكدًا أن الفيلم لم يحصل على موافقة من الجهاز الرقابى إلا بعد غلق المشاركة فى المهرجان".

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.