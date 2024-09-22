شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس عضو رقابة على الصادرات الزراعية في أحداث مسلسل تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم عرض أولى حلقات مسلسل تيتا زوزو، بطولة النجمة إسعاد يونس على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى، حيث عرضت الحلقة الأولى على منصة watch it أمس، إذ تسبق المنصة العرض التليفزيونى بحلقة واحدة.

وتظهر إسعاد يونس بشخصية تدعى اعتزاز تعمل وكيل أول وزارة الزراعة فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من اجتماعى تشويقى.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.