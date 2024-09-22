رامي جمال يعترض على قتل الكلاب الضالة.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان رامي جمال، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، يتحدث فيه عن الكلاب الضالة

وقال "رامي": "صباح الخير حابب أعمل الفيديو ده، عشان شوفت امبارح على السوشيال ميديا قصة كبيرة جدًا كالعادة من حد قاسي بيأذي مخاليق ربنا وبيأذوا الكلاب، سمعت إن حد في حديقة "انطونيادس" فيه ناس سممت كلاب، اللي حابب أقوله إن الحفلة اللي فاتت كانت حفلتي أنا وشايف اسم رامي صبري وتامر حسني وهما لسه معملوش حفلات هناك يعني".

وتابع: "أنا راجل بحب الكلاب، وهما حياتي وولادي، ومش كلابي بس كلاب الشارع كمان لأن الكلاب اللي عندي أنا قادر اراعي ربنا فيهم ودي حاجة بسطاني، لكن كلاب الشارع حالتهم أصعب بكتير".

وأضاف: "حابب أوجه كلامي لأي حد بيقتل كلب حسبي الله ونعم الوكيل، لأنك بتقتل روح معتقدش أذتك في حاجة وملهاش ذنب مجرد خوفك مش سبب إنك تقتلها وخوف أولادك مش سبب، مقدر خوفكم، وده ميمنعش إن فيه حالات اتأذت في الدنيا وكلاب عضت ناس دي مقدرش أنكرها 99 في المية من الكلاب أليفة جدًا، وأنا كفنان مستحيل أوافق بحاجة زي دي مش عشان أنا مربي كلاب لا عشان أنا بحب الكلاب ومفيش فنان تاني هيوافق بحاجة زي كده ومفيش فنان نازل من بيته عارف انهاردة مين هيأذي مين إحنا منعرفش، أكيد بتوع الحديقة مش هيقولولنا إحنا قتلنا كلاب وتعالوا أعمله الحفلة، واللي باسطني شايف أن الناس رحيمة شوية ربنا لو مكنش عايز الروح دي موجودة كان أخذها هو متأذيش أنت ومتبدأش بالأذى لأن الأذى مردود".

اقرأ أيضًا:

بعد اعتزال كريم الحسيني.. شريف إدريس: "إحنا جيل اتفرم"

منتج "التاروت": "إحنا مش عبط عشان نعمل مشهد خيانة مع كلب"