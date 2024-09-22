"اللي مش مصدق يكلم أبويا".. طليق آيتن عامر يتخذ إجراء قانوني من أجل رؤية أبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف مدير التصوير محمد عز العرب، عن آخر تطورات أزمته مع طليقته الفنانة آيتن عامر، بسبب رؤية أبنائه.

وكتب "عز العرب"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "ان شاء الله هغير مكان حكم الرؤية عشان أعرف أشوف ولادي 6/11/2023 آخر يوم شوفت فيه ولادي، هو المفروض الجد يرفع قضية رؤية عشان يشوف احفاده اللي مشفهمش من سنة".

وأضاف: "اللي مش مصدق يكلم أبويا يسأله".

وكانت الفنانة آيتن عامر تحدثت عن أزمتها مع طليقها، بعد تبادل الاتهامات وتفاقم الأزمات بينهم وإعلان الأب إنه لا يتمكن من لقاء أولاده أول الحديث معهم.

قالت أيتن في تصريحاتها لبرنامج "Et بالعربي": "طبعًا موجود دايمًا وبيكلمهم على طول، وانا اتخليت شوية أني أقابل صحابي بره البيت بقيت بستخسر الوقت اللي ببعد فيه عن الولاد عشان أروح أصحابي وأنا دلوقتي معنديش حاجة غير بيتي وشغلي".

اقرأ أيضا..

الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" تنفي الشائعات وتؤكد عرض الفيلم في موعده

يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم: "مفتقدينك وسيرتك الحلوة على كل لسان"