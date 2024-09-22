الأوبرا تستضيف أولي فعاليات وعروض الأسبوع الثقافي الكوري

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري بمناسبة الذكرى العاشرة لإفتتاح المركز الثقافي الكوري في مصر .

وبدأ الحفل في الأوبرا فى الثامنة مساء اليوم الأحد 22 سبتمبر على المسرح الكبير وذلك تجسيدًا لأهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم.

برنامج حفل المركز الثقافي الكوري

وتضمن البرنامج الذي أقيم في الأوبرا تحت شعار k- sound عرضا موسيقيا أحيته فرقة لى نالتشى التى تجمع بين موسيقى البانسوري الكورية التقليدية وأسلوب البوب الحديث.

play k sound

وأقيم على هامش الحفل في الأوبرا معرضا بعنوان "play k sound “ بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، فى الفترة من الأحد 22 سبتمبر حتى السبت 28 سبتمبر، ويبدأ يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءًا ويضم 15 لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية الكورية والاريرانج الشعبية الكورية ويصاحب المعرض تشغيل موسيقي الجوجاك.

وتشمل الموسيقى الآلات الموسيقية التقليدية في كوريا التي تم العزف عليها منذ العصور القديمة، تندرج هذة الآلات ضمن ثلاث فئات: آلات وترية – آلات النفخ - الطبول موسيقي.. وكذلك موسيقى الاريرانج وهى من نوعية الأغاني الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.