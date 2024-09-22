الليلة الكبيرة في الدورة الـ24 من ملتقى الراوي بإمارة الشارقة

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مسرح العرائس المصري أوبريت العرائس الليلة الكبيرة ضمن فعاليات الدورة الـ24 من "ملتقى الراوي" بإمارة الشارقة في مشاركة مميزة لوزارة الثقافة بالملتقي، ولاقى العرض إقبالاً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، مما دفع إدارة الملتقى لتخصيص المسرح لعرضه طوال فترة الملتقى.

أيقونات الفن المصري الشعبي

واستعرض الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية في ندوة ضمن فعاليات ملتقى "الراوي"، مسيرة هذا العمل الفني الفريد الذي يُعد أيقونة من أيقونات الفن المصري الشعبي، وقدم عرضاً مبسطاً لتاريخه وصُناعه منذ إنتاجه عام 1961 وحتى اليوم، مؤكداً استمرار جاذبيته وخلوده في وجدان الجمهور العربي.

وجاءت مشاركة مصر في الملتقى، بدعوة من رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبد العزيز المسلم، الذي أشاد بجودة العرض، وأهميته في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

وقد عبر المسلم، عن شكره، لوزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، على هذه المشاركة المميزة، وللفريق المصري على تفانيهم ومهنيتهم العالية.