"ليلة من أجمل الليالي".. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، ضمن إحتفالات اليوم الوطني السعودي، بحضور الجالية السعودية في مصر.

ونشر رمضان، مقاطع فيديو وصور من حفله الغنائي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "إفتتاح إحتفالات العيد الوطني السعودي برعاية إعمار الإماراتية على أراضي مصرية .. كانت ليلة من أجمل الليالي، وطن عربي واحد".

وكان "رمضان" قد كشف مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني جديد في رمضان 2025، إذ نشر صورة له من التعاقد، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

يذكر أن، محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

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