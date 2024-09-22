فن ومشاهير

“بنحبكم أوي”.. هدى المفتي تهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأت الفنانة هدى المفتي الشعب السعودي باليوم الوطني، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، وقالت: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة اليوم الوطني بنحبكم أوي في مصر".

كما وجه المخرج محمد سامي التهنئة إلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، قائلًا: "تهنئة لكل الشعب السعودي العزيز الكريم أخواتنا الغاليين بمناسبة اليوم الوطني السعودي واتمنى ليهم التوفيق والنجاح.

وحرص الفنان محمد نور على تهنئة السعوديين بهذه المناسبة، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب عقبال مليون عيد".

وتحتفل المملكة العربية ، بالعيد الوطني، الـ 94 والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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