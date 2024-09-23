"الشبكة راحت".. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه للسرقة في حفل زفاف نجل بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق المطرب أحمد سعد، على تعرضه للسرقة بعد حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة في إيطاليا.

بعد تعرضه لسرقة مقتنياته التي تحتوي على "عُقد وساعات ثمينة"، قال سعد، في حديثه لبرنامج "ET بالعربي": "الناس قعدت تقول أحمد لابس الشبكة اهي راحت الشبكة، فلوسي اللي فاتت راحت، أنا لسة ببتدى صفحة جديدة".

وعن إحياء حفل غنائي في مراسي الساحل الشمالي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، قال سعد: "أنا مبسوط جدا بالمبادرة اللي عملتها مراسي إنها تعمل احتفالية لليوم الوطني السعودي على أرض مصر ده بيدل على الوحدة، وبيأكد أننا شعب واحد، طول عمر السعودية ومصر واحد".

وأضاف: "أنا مبسوط أوي بجد، والناس كانت لذيذة واليوم جميل، وأنا ببقى مبسوط لما أسعد حد وأخليه مبسوط ويرقص، دي حاجة عظيمة".

وشهد حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة الظهور الأول للفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني بعد تداول أنباء عن عودتهما مرة أخرى خلال الفترة الماضية ووجهت وهبة الشكر لحضورهما وقالت: "ايه يا أحمد وعلياء الناس الحلوة دي سكر، نورتوا الفرح وأحمد مطرب الوطن العربي الأول شكرًا".

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