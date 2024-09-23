محمد عدوية وحمادة الليثي.. نجوم الفن الشعبي يقدمون واجب العزاء في نجل إسماعيل الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء رضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، في منطقة إمبابه، وذلك بعد وفاته أمس السبت إثر سقوطه من الدور العاشر في العقار الذي يقيم به.

وحرص نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، على تقديم واجب العزاء للمطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله.

كما شارك عدد من الفنانين أبرزهم، الفنان صبحى خليل والمطرب الشعبي حودة بندق والفنان طارق عبد الحليم والممثل طاهر أبو ليلة، والمطرب محمد عدوية، والمطرب الشعبي حمادة الليثي، وغيرهم من نجوم الفن الشعبي.

وكشف عن خبر الوفاة مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وقال: "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثى في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يا رب".

وقام المطرب إسماعيل الليثى بوداع نجله رضا برسالة مؤثرة عبر حسابه على نفس التطبيق وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله"، ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الأحد بمنطقة إمبابة.

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