أحمد بتشان يطرح كليبه الجديد "قتال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح الفنان أحمد بتشان، كليبه الجديد "قتال"، والذى تم تصويره فى اليونان وهي ضمن ألبومه الجديد ومن كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدي، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

وانتهى الفنان أحمد بتشان من تصوير عدة كليبات فى اليونان، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه في تلك الرحلة المنتج ياسر خليل، الذى وضع خطة التصوير وأشرف على تنفيذهم، بجانب الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدي، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين آتينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu.

يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات، وتم طرح الأغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي"، وسيتم استكمال الطرح مع الأسبوع المقبل.