عرض زواج في أروقة “لايف ستايلز ستوديوز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت الفنانة لميس بعرض مفاجئ من أحد القائمين على شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، إذ تلقى رسالة منها عنوانها “تزوجني”، وحين سألها المسؤول في الشركة بدهشة عن حديّة هذا العرض، أجابت بطرافة: “الحقيقة أنا عليكم إنتاج أغنية جديدة لي بعنوان (تزوجني)”.

وكشف مصدر من داخل الشركة أنه بالفعل بدأت الشركة في تنفيذ أغنية “تزوجني” للفنانة لميس، والأغنية من كلمات وألحان عمر الخير وتوزيع أمين صالحي.

ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب فور الإنتهاء من تسجيلها لطرحها في الفترة المقبلة.