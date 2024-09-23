أحمد سعد يتعرض للسرقة في مطار ميلانو.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل تعرّض الفنان أحمد سعد للسرقة في مطار ميلانو بإيطاليا وهو في طريق العودة الى القاهرة بعد حضوره حفل زفاف نجلها خلال الأيام الماضية.

وقالت بسمة: “في مطار ميلانو كان أحمد حاطط الشنطة على التروللي وكان فيها الحاجات الغالية بتاعته كلها الكوليه اللي اتنمّروا عليه والساعات وفي لحظة بص في حتة فالشنطة اتسرقت منه تقريباً كان حد ماشي وراه ورغم إنهم شافوه في كاميرات المراقبة لكن الشرطة معرفتش تجيبه وده عليه علامة استفهام”.

وأضافت: “لو كان في مصر كان زمان شرطة الداخلية المصرية جابته في ثانية، معلش يا أحمد دي ضريبة الشهرة وأنت أشهر فنان في الوطن العربي دلوقتي واتحسدت أنت وعلياء وخدتوا عين، وخلّوا بالكو يا جماعة من مطار ميلانو عشان دي مش أول مرة”.

وكان أحمد سعد قد أعلن من خلال مقطع مصوّر من حفله الأخير في الساحل الشمالي عن عودته إلى طليقته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني.

ونشر سعد الفيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” وقد ظهر فيه وهو يمازح الجمهور، قائلاً: “قررنا نعمل فترة خطوبة نعرف بعض أكتر، وهنبدأ حياة جديدة، وأنا عندي رسالة لأي أزواج اطلّقوا إنهم يدّوا لنفسهم فرصة تانية بعيدة عن أي مشاكل”.

وجاء تصريح أحمد سعد بعد جدل كبير أُثير خلال الأيام الماضية حول عودة العلاقة الزوجية بينه وبين أم ابنتيه، علياء البسيوني بعد أشهر من إعلانهما الانفصال، وذلك عندما فاجأت علياء جمهورها وجمهور زوجها بنشر صور عدة وفيديو ظهر فيها مع ابنتيهما، تهنّئه بها بمناسبة عيد ميلاده، مشيرةً إلى أن وجوده بينهن هو الأهم في الحياة.