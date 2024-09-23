بشرى تردّ على أخبار طلاقها: “حد ليه شوق في حاجة؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة بشرى عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة رومانسية جمعتها بزوجها خالد حميدة، ردّت بها بشكل غير مباشر على شائعات انفصالهما، والتي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية.

وكتبت بشرى على الصورة تعليقاً غامضاً قالت فيه: “حد ليه شوق في حاجة؟، الخطوة إللي جايه هعلّي أجري مع التعويم، اتهدّوا بقى، وشوفولكم حد تاني غيرنا”، وأرفقت التعليق برمز تعبيري للعين الزرقاء، التي تُستخدم عادةً لإبعاد الحسد.

بعدها، نشرت بشرى صورة أخرى ظهرت فيها مع زوجها، وعلّقت عليها قائلةً: “مبارك الحلقة الجديدة يا خلود، ما تيجي نحلق للي بالي بالك، روحوا العبوا مع الأسد يا قطاقيط”، مما زاد من حالة الغموض، إذ لم توضح بشرى قصدها من تلك الكلمات الغريبة، ليعتبرها البعض رداً ساخراً على الشائعات.

ورأى العديد من متابعي الفنانة المصرية، أن هذه التعليقات تحمل إشارات واضحة إلى أنها مستاءة من الأخبار الكاذبة المنتشرة حول حياتها الشخصية، بينما ترك آخرون باب التأويلات مفتوحاً.