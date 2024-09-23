محمود حميدة يفاجئ الحضور في المتحف القومي بالغناء على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان الكبير محمود حميدة جمهوره خلال حضوره احتفالية “يوم الهوية المصرية” التي أقيمت في المتحف القومي للحضارة المصرية، وأحياها الموسيقار هاني شنودة وفرقته “المصريين”، حيث صعد إلى خشبة المسرح ليشارك المطربة منى العطار غناء أغنية “ماعملش حاجة”.

وبطريقته الخاصة قدم محمود حميدة دويتو مع منى العطار، فكان يقول كلمة “ماعملش حاجة” ولكن بطريقة مختلفة في كل مرة، لينفجر المسرح والحضور في الضحك والتصفيق للنجم الكبير بعد انتهاء الأغنية.

ونشرت الإعلامية كريمة عوض على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من الأغنية وعلقت عليه قائلة: “أعظم كاريزما ممكن تشوفها الفنان محمود حميدة مع فرقة المصريين للموسيقار العظيم هاني شنودة”.

يُذكر أن محمود حميدة كان قد تم تكريمه في افتتاح الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وقد جاء اختياره بالإجماع من اللجنة العليا للمهرجان، تقديرًا لمشواره الفني ومسيرته المؤثرة في المسرح والسينما والتليفزيون.

من ناحية أخرى، ينتظر محمود حميدة عرض فيلم “الملحد” الذي تأجل أكثر من مرة، وتدور أحداثه في إطار درامي حول قضية التطرف الديني والإلحاد، وتأثير تلك الظواهر على المجتمع، وهو من بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد وغيرهم ومن إخراج محمد العدل وتأليف إبراهيم عيسى.