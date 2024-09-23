نرمين الفقي ترقص وتغني بحفل عيد ميلاد مصطفى قمر(صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنان مصطفى قمر.

ونشرت نرمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله وهي ترقص وتغني لتشارك "قمر" فرحته بهذه المناسبة.

وحرص على حضور عيد الميلاد من نجوم الفن صلاح عبدالله وعلي الحجار ومصطفى كامل، وإيهاب توفيق، وحلمي عبد الباقي، والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن، مصطفى قمر من مواليد 22 سبتمبر 1966، ويمتلك في رصيده الفني ما يقرب من 35 عملا فنيا.

وتخرج "قمر" من كلية التجارة قسم إدارة الأعمال، وكان أثناء دراسته بالجامعة يغني خارج المدرجات في كلية التجارة بجامعة الأسكندرية، ثم تعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة، حيث كانت بدايته الفنية مع أغنية "ولا يا أبو خد جميل" في ألبوم منوعات لقاء النجوم عام 1989، والتي حققت نجاح، قبل أن يصدر ألبومه الأول بعنوان "وصاف" عام 1990.

وطرح بعده ألبوم "لياليكي" عام 1992، وحقق شهرة كبيرة بعد طرحه ألبوم "سكة العاشقين" عام 1994، لتتوالى ألبوماته الغنائية بعد ذلك، وإقتحم مجال التمثيل عام 1998 من خلال فيلم "البطل"، ومن أبرز أعماله "حبك نار، حريم كريم، قلب جريء"، ومن أبرز أغنياته "منايا، الليلة دوب، هي".