في ذكرى سيد حجاب.. لماذا طلب صفوت الشريف تغيير كلمات تتر "العائلة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في ٢٣ سبتمبر ١٩٤٠، ولد الشاعر الكبير سيد حجاب، أحد أهم شعراء العامية المصرية

وقدم الشاعر الكبير خلال مسيرته أعمالا هامة من بينها تتر مسلسل "العائلة"، الذي عرض عام ١٩٩٤

الشاعر سيد حجاب قال في حوار أجراه قبل سنوات من رحيله إن وزير الإعلام آنداك صفوت الشريف رفض موسيقى التتر لأنها تشبه الموسيقى العسكرية، واستدعى عمار الشريعي وسيد حجاب إلى مكتبه وقال لهما "أنتم عايزين تقوموا الناس علينا"، وطلب منهما تغيير كلمات التتر وموسيقاه بالكامل.

وأوضح حجاب إلى أنهما اضطرا لتغيير كلمات ولحن التتر خلال ساعات، واتصلا في الثالثة صباحا بالمطربة أنغام لتسجيل التتر الجديد في ستوديو "عمار ساوند" بحي الدقي، وانتهى العمل صباح اليوم المحدد لعرض المسلسل.

"العائلة" من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، إخراج إسماعيل عبدالحافظ، بطولة محمود مرسي، ليلى علوي، عبدالمنعم مدبولي، خيرية أحمد، ميمي جمال، طارق لطفي، محمد رياض، روجينا، سناء يونس

ويتحدث المسلسل عن قضية الإرهاب والانجراف وراء التيارات المتطرفة.