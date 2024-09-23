حقيقة اعتزال رانيا فريد شوقي التمثيل.. الفنانة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفت الفنانة رانيا فريد شوقي، ما تم تداوله من شائعات لا أساس لها من الصحة بشأن اعتزالها التمثيل.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على فيسبوك: "أنا لم أعتزل التمثيل نهائيا، وهذا الخبر كاذب".

وتابعت: "قالك رانيا اعتزلت التمثيل، كل ده عشان نشرت بوست يخص زميلي كريم الحسيني لأني تأثرت بكلامه وبعتز بصداقته وأحترم موهبته ولازم نعترف أن فيه مشاكل في المجال الفني وبنحاول نساعد بعض هو كتب أنه اعتزل السعي في الوسط الفني واعتزل ما يؤذيك وكلامه كله بصيغة مذكر وكله معلومات فنية عنه كفنان زي ما شيرت قبلها بيوم بوست برضو لأحمد عزمي".

وأضافت: "حزينة بجد احنا بقينا في عشوائية وأعتقد إن كتير من السادة الصحفيين المهنين نفس شعوري لأنهم اتعلموا أصول المهنة على يد أساتذة كبار وأنا من الشخصيات اللي الحمد لله علاقتي بالسادة الصحفيين جيدة وليا أصدقاء كتير بعتز بصداقتهم جدا وعشرة عمر جميل..أرجو من البعض تحروا الدقة قبل نشر أي خبر، إحترامي للجميع".

يذكر أن، آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجولييت" التي عرضت في 2024. كما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

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