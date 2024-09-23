شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال النجوم.. سامو زين وإيمي سمير غانم يتعرضان لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دفتر أحوال النجوم مؤخرا عددا من الأحداث المهمة التي شغلت الجمهور فى كل مكان وكانت مثارالحديث على صفحات السويشيال ميديا ومحركات البحث على جوجل على مدار الساعات الماضية.

مرض ايمى سمير غانم

تعرضت الفنانة ايمى سمير غانم لوعكة صحية، جعلها تلزم الفراش لتلقى العلاج فى المنزل، وحرص بدوره زوجها الفنان حسن الرداد على طمأنة الجمهور عليها، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن إيمي تخضع لجلسات أكسجين في المنزل، طبقا لتوجيهات الطبيب، حيث تعاني من دور حاسسية شديدة، وأن جلسات الأكسجين المنزلية تساعدها في فتح الشعب الهوائية، وهو دور حساسية صعب ويستلزم الراحة.

سامو زين يتعرض لوعكة صحية نُقل الفنان سامو زين إلى المستشفى فى الساعات الماضية بعد مروره بوعكة صحية، حيث تلقى العلاج وأجرى الفحوصات اللازمة قبل مغادرته المستشفى، وطمأن متابعية وجمهوره من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: أنا بخير الآن وأشكر كل من حاول الاطمئنان على صحتى ومن قام بالدعاء لى". أزمة صحية للفنانة منى اش اش أزمة صحية للفنانة منى اش اش تمر الفنانة منى إش إش بأزمة صحية، حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو تعلن فيه عن مرورها بأزمة صحية حيث علقت:"طب أنا تعبانة جداً وكل يوم دكاترة وتحاليل وأشعة، ما أثار قلق متابعيها وأصدقائها على السوشيال ميديا، ادعوا لها بالشفاء العاجل".

وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثى

بكى الوسط الفني على وفاة الطفل رضا أو ضاضا كما كانت شهرته، نجل المطرب الشعبى إسماعيل الليثى بعد سقوطة من شرفة منزله بالدور العاشر وتعاطف الوسط الفنى مع والده سواء يمت له بصلة أو لا، وكانت جنازته مهيبة شارك فيها كل أبناء منطقتة امبابة من صغار وشباب وكبار السن وحتى السيدات والأطفال كما شهد العزاء الذى أقيم بامبابة حضور الآلاف من كل مكان كما تقدمهم عدد من النجوم في مقدمتهم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل والفنان حمادة هلال وعدد من المطربون الشعبيين.

شائعة وفاه محمد جمعة

انتشرت منذ يومين عددا من الشائعات التي تفيد بوفاة الفنان محمد جمعة، بعد منشور للفنان صلاح عبد الله وقيامه بذكر حساب الفنان محمد جمعة بدلا من الشاعر محمد جمعة. ورد محمد جمعة على تلك الشائعات بالنفى من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الأصدقاء الأعزاء، والجمهور العظيم، أنا بخير ولا صحة لشائعة وفاتي وغدا إن شاء الله هاطلع لايف علي صفحتي الرسمية، شكرا لك من تكرم بالاطمئنان".

فرصة جديدة لاحمد سعد

ولاقى خبر عودة النجم أحمد سعد لزوجته علياء بسيوني واعتبره البعض فرصة جديدة لـسعد لاستقرار حياته الاسرية مع ام بناته واحدث الخبر تفاعلا شديدا وفرحة، خاصة أن علياء أحدثت فارقا في حياة أحمد سعد وساهمت في عودته للساحة وتألقه من جديد، وظهر النجم أحمد سعد خلال أحد حفلاته بالساحل الشمالي بصعود زوجته علياء بسيوني لأول مرة، وأعلن للجمهور أنهما عادا سويا بعد نحو عام من الانفصال، ووجه رسالة لكل المنفصلين والذين يقبلون على الزواج ببدء حياة جديدة بعيدة عن المشاكل.