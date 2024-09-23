شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: استرديت عافيتى وزى الفل الحمد لله وشكرًا لمحبتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سامو زين في تصريح لـ"الخليج 365": أنا الحمد لله زى الفل وكانت وعكة بسيطة والحمد لله استرديت عافيتى وكل الشكر لأصدقائى وحبايبى وكل متابعينى الذين تأثروا بمرضى وحاولوا الاطمئنان على وقاموا بالدعاء لى لذلك أشكرهم على هذه المحبة التي أعتبرها تاج على رأسى مضيفًا أنه يطلب السماح منهم جميعًا إذا لم يستطع الرد على تليفونه.

يذكر أن قد أُصيب سامو زين وعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية أدت الى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والخضوع للإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وحرص ساموزين على طمأنة جمهوره وأصدقائه من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ونشر استورى كتب فيها رسالة شكر للجميع ربنا يحفظكم جميعًا من أي سوء اللهم آمين.

يذكر أن أكد سامو زين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجمهور المصرى هو وش السعد والخير عليه ودائما في قلبه، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد منه انتعاشة في كل شيء سواء في طرح أغانى جديدة ستكون مفاجاءة وإحياء الحفلات الغنائية والزفاف، معبراً فى نفس الوقت عن سعادته بنجاح أول أغنيتن من ألبومه الجديد الذي طرحهما خلال الأيام القليلة الماضية، وهما "الحب" و"كارثة" وحصولهما على المرتبة الأولى فى الاستماع على عدد من المنصات الإلكترونية.