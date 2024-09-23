شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 2.. إسعاد يونس تتعرض لحادث سير مدبر من أعدائها بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، والذى يعرض على قناة dmc، إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة حيث أصيبت تيتا زوزو - اعتزاز عبد المقصود بكسر في ذراعها بسبب حادث سير حيث كان يطاردها مجدى بدر بسيارته حتى اصطدمت فى الرصيف، وجاءت الإسعاف لتنقذها.

وعندما عادت إلى منزلها كان في استقبالها أولادها الكبار، ولكنها شرحت لهم ما تعرضت له من حادث سير، وتركتهم وجلست مع أحفادها ولعب بلاى ستيشن.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.