شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن تواريخ دورته الخامسة عشرة، حيث يُقام المهرجان في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025 في مدينة مالمو الحيوية بالسويد.

ويواصل المهرجان تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام من العالم العربي، مما يوفر منصة فريدة لصناع الأفلام العرب لمشاركة قصصهم مع الجمهور السويدى، كما تُقام أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، وهي الفعالية الرئيسية للمحترفين في صناعة السينما، في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2025.

تمنح هذه الفعالية فرصة لصناع الأفلام، والمنتجين، والموزعين للتواصل، وحضور ورش العمل، ومناقشة مستقبل السينما العربية.

أصبحت أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما حدثًا رئيسيًا للتعاونات والإنتاجات المشتركة بين صناع الأفلام العرب وصناع الأفلام من دول الشمال أوروبا

تعد الدورة الخامسة عشر بتقديم برنامج غني يضم أفلامًا روائية، وأفلامًا قصيرة، ووثائقيات من مختلف أنحاء العالم العربي، استمرارًا لمهمة المهرجان في الاحتفاء بتنوع وإبداع السينما العربية.