عباس أبو الحسن |تصرف صادم من أسرة ضحيتي الدهس وغلق القضية

ياسر رشاد - القاهرة - أقرت محكمة جنح أكتوبر ببراءة الفنان عباس أبو الحسن في واقعة دهسه لسيدتين بالخطأ، التي ترتبت عليها وفاة إحداهن متأثرة بجراحها البالغة، بعد تنازل أسرتاهما والتصالح مع أبو الحسن.

قال المحامي حسن أبو العينين، دفاع عباس أبو الحسن، عن تصالح ضحيتي الفنان وإثبات ذلك في جلسة اليوم، وتنازلهم عن الدعوى المدنية والجنائية، موضحًا أنه طالب ببراءة موكله من التهم الموجهة لهم.

وقال خلال مرافعته، إنه أكد على أن المتهم سارع في إنقاذهما ونقلهما إلى أقرب مستشفى لمكان الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال الفنان حول الحادث، التي أكد خلالها أنه لم يقصد دهس السيدتين لكنهما ظهرا في طريقه فجأة في مكان غير مخصص لعبور المشاة.

كانت النيابة قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بضمان مالي ١٠ آلاف جنيه، على ذمة اتهامه بالإصابة الخطأ بعدما دهس فتاتين بسيارته في الشيخ زايد.

القبض على عباس أبو الحسن بعد دهسه فتاتين:

كانت الجهات الأمنية ألقت القبض على الفنان عباس أبو الحسن بعد اصطدام سيارته بسيدتين في مدينة الشيخ زايد.

وتعرضت الفتاتان لجروح نتيجة الحادث، وقام الفنان عباس أبو الحسن بنقلهما إلى المستشفى بعدما ترجل من سيارته لمساعدتهما؛ لكن توفيت إحداهما بعد مدة في المستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور بأنحاء الجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث استعلمت عن حالة المصابتين، أبلغت الشرطة بشأن الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته.​