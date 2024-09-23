القاهرة الدولي للمونودراما يهنىء محمد سيف الأفخم لاختياره رئيسا فخريا للهيئة الدولية للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرصت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، على تهنئة المهندس محمد سيف الأفخم، بمناسبة اختياره رئيسا فخريا للهيئة الدولية للمسرح

المهندس محمد سيف الأفخم حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم تخصص هندسة إلكترونية من جامعة آركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مدير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ورئيس بلدية إمارة الفجيرة، ومدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام سابقا

وللأفخم تاريخ طويل في دعم المسرح والفنانين المسرحيين والمؤسسات المعنية بالمسرح والمهرجانات حول العالم .