إيمي سمير غانم توجه رسالة رثاء لوالديها: "كل شوية أقول إمتى أشوفكم؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة رثاء لوالديها الراحلين الفنان القدير سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شوية أقول إمتى أشوفكم؟، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها.. ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا".

وتابعت: "بكون عايزة أحكي لهم، بشوف إيه في حياتي ومين مزعلني؟ ويشوفوا ابني.. تفاصيل كتير وطبعا الحياة لازم تستمر والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدأ".

وأضافت: "نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم.. مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير إنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحة وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنة".

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس 2021 بعد إصابتها بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز الـ 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس. ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم 20 مايو 2021 عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

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