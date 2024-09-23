"حبيب حياتي".. رسائل رومانسية بين ريهام حجاج وزوجها في عيد ميلادها الـ 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص رجل الأعمال محمد حلاوة، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة ريهام حجاج الـ 38 على طريقته الخاصة.

ونشر حلاوة، صورة تجمع لقطات مختلفة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لأجمل النساء على وجه الأرض.. عيد ميلاد سعيد للشخص الذي يصنع الفارق دائمًا، عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، بارك الله فيكي".

وردت ريهام، على رسالته، قائلة: "حبي وسعادتي وعالمي كله.. لا أستطيع وصف الحب الذي أكنه لك.. أنا أمارس الحياة معك دائمًا حبيب قلبي".

يذكر أن، ريهام حجاج من مواليد 22 سبتمبر 1986، ويعد أول أعمالها فيلم "سفاري" الذي عرض عام 2010، وقدمت بعده مسلسل "أزمة سكر"، وفي عام 2012 قامت بدور الراقصة سامية جمال بمسلسل "كاريوكا"، وخاضت بطولة عدة أعمال منها مسلسلي "لما كنا صغيرين، وكل ما نفترق".

وخاضت دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل"صدفة" وشاركها البطولة خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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