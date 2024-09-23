بعد خلاف لسنوات.. صلح سيرين عبد النور وماجي بوغصن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصالحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع مواطنتها الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن بعد خلاف بينهما دام لسنوات.

ونشر برنامج "ET بالعربي" صورا ترصد صلح سيرين عبدالنور وماجي بو غصن في عزاء والد كارين رزق الله.

وذكرت عدد من الصحف اللبنانية، أن الصلح بين سيرين وماجي تم بحضور الفنان باسم مغنية خلال تواجدهم في عزاء والد الفنانة اللبنانية كارين رزق الله الذي أقيم أمس الأحد في كنيسة مار يوحنا.

وأوضحت، أن ماجي بوغصن بدأت مراسم الصلح مع سيرين عقب دخولها مقر العزاء ليتبادلا الأحضان.

وأشارت إلى أن الخلاف بين ماجي بو غصن وسيرين عبد النور تصاعدت حدته بعد تصريحات الأخيرة بأن دور "سحر" الذي جسدته بو غصن في مسلسل "للموت" كان يُفترض أن يكون لها.

وردت شركة "إيغل فيلمز" المنتجة للمسلسل بعدها على تصريحات سيرين عبدالنور، مؤكدة أن "الادعاءات والروايات، التي تم بثها بغرض الاستفادة من نجاح المسلسل الساحق، ليست دقيقة، وفيها تحوير للحقائق".

وأضافت، أن هناك واقعة ثانية جمعت بين الإثنين، بعدما تم تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يرصد طلب بو غصن عدم التصفيق لـ سيرين عبد النور خلال اتجاه الأخيرة إلى المسرح لتسلم جائزتها في حفل "الموريكس دور" 2022 في دورته الـ 22.

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