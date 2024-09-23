شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى ضيف شرف فى فيلم "المستريحة" مع ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان سامي مغاورى إلى فريق عمل فيلم المستريحة، الذي تلعب بطولته النجمة ليلى علوى، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح، حيث يظهر مغاوري في الفيلم كضيف شرف، بدور يساهم في تحريك الأحداث وتغيير مجراها.

وبدوره أعرب المخرج عمرو صلاح عن سعادته بمشاركة سامي مغاوري، مشيرًا إلى أن حضوره يضيف قيمة كبيرة للفيلم ويرفع من مستوى الكوميديا، نظرًا لما يتمتع به مغاوري من أسلوب خاص ومتميز في التمثيل الكوميدي، والذي يحظى بقبول واسع لدى مختلف الفئات العمرية من الجمهور.

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وفى سياق آخر يشارك سامى مغاورى فى فيلم فيلم عاشق المعروض حالياً فى السينمات، وهو بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وتأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدورأحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

كما ينتظر سامى مغاورى طرح فيلم عنب فى السينمات المصرية بعد غد الأربعاء 25 سبتمبر، والفيلم بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.