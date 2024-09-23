شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 7.. تجديد حبس ليلى وفاتن تعثر على دليل زواج شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة watch it، عن وجود معرفة سابقة بين المحامية سوسن (جورى بكر) ومحمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز)، حيث ذهب لها الأخير وطلب منها معرفة تطورات قضية ليلى (إيمان العاصى) ولكنها طلبت منه أن يخبرها باسم أحمد زوج ليلى، الحقيقة حتى تستطيع إخراجها من ورطتها.

وخلال الحلقة السابعة من مسلسل برغم القانون، يتم تجديد حبس ليلى احتياطيًا بسبب قضايا التزوير وعدم قدرتها على إثبات عكس ذلك خاصة أنه لا يوجد قسيمة زواج من الأساس، في حيث تدخل فاتن (رحاب الجمل) فى مشادة مع زوجها ياسر ويكسر لها تليفونها، لتعثر بعد ذلك على تليفونها القديم وتجد عليه فيديو من عقد قران شقيقتها ليلى ووجه أحمد واضح جدًا فى الفيديو.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.