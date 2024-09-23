شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للملحمة المنتظر طرحها Gladiator 2 لـ ريدلي سكوت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على الفيلم الملحمي Gladiator 2، عن ملامح ولقطات جديدة من العمل المنتظر طرحه في 13 نوفمبر المقبل، وهو التكملة الملحمية التي تأتي بعد النجاح الكبير للفيلم الأول من إخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت.

ويلعب بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

_

تدور قصة فيلم "Gladiator 2" حول لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول ساحة القتال في الكولوسيوم بعد أن تم الاستيلاء على منزله من قِبل الأباطرة الطغاة الذين يحكمون روما، في قلب هذه التحديات، يجب على لوسيوس أن يستمد قوته من ماضيه لاستعادة مجد روما وإعادة العزة لشعبها.

وتحت إشراف ريدلي سكوت يجتمع فريق إنتاج مميز يتضمن والتر باركس ولوري ماكدونالد ورايموند كيرك وأيدن إليوت. وقد قام بإنتاج الفيلم كلاً من دوغلاس ويك وريدلي سكوت ولوسي فيشر ومايكل براس وديفيد فرانزوني، مما يضمن تقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها.