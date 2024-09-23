شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "الحب كله": النار أكلت الحى الشعبى وانتقلت للإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد القصاص مونتير فيلم "الحب كله" تفاصيل جديدة عن الحريق الذى نشب في ديكور الفيلم بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقال عبر حسابه: "ديكور الفيلم بتاعنا كله ولع، والنار أكلت الحى الشعبي وانتقلت للإسلامي".

كشف المنتج شريف مندور، تفاصيل جديدة عن الحريق الذى نشب داخل الحى الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كتب على حسابه على "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، نشب حريق حالاً بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، الحمد لله".

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين من الخشب ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.

واستعان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزانات مياه ضخمة لمحاصرة حريق اندلع داخل لوكيشن تصوير داخل مبنى خشبى من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويحاول رجال الإطفاء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات.



حريق بمدينة الانتاج الاعلامي



حريق ضخم فى الحي الشعبي فى مدينة الانتاج



حريق فى مدينة الانتاج الاعلامي



حريق الحى الشعبي بمدينة الانتاج الاعلامي



