شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي وميرنا وليد ومجد القاسم في ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، وهم أحمد فتحى وأحمد وفيق وميرنا وليد وابنتاها والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل ورئيس المهرجان محمد الباسوسى ومجد القاسم.

وأقيم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية يوم الخميس 19 ديسمبر الشهر الجارى، ونظمته مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات، ومنها ندوات الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود والمخرج هانى لاشين والمنتج هشام عبد الخالق تحدثوا خلالها عن ذكرياتهم في السينما وقدموا نصائح للشباب، وعرض فيلم نادر للراحل عمر الشريف خطوات فوق الماء.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيديو قصير من مقتطفات الدورة الأولى، وعزف الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى وحتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى".

47 فيلمًا تنافست على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.



