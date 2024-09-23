"القاهرة السينمائي" واتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يدعمان أفلام القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التقى الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان، بالدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشئون الفنية في مقر المهرجان.

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها 250 ألف جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية. وأثمر اللقاء عن تقديم 3 جوائز تشمل الإنتاج والسيناريو والإخراج.

ومن جانبه، رحب الفنان حسين فهمي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا على اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تعبر عن المعاناة الإنسانية للمواطن الفلسطيني.

كما أكد الدكتور عمرو الليثي على حرص الاتحاد منذ نشأته علي دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني. بينما عبر الفنان مصطفى شعبان، مستشار رئيس الاتحاد، عن سعادته واحتفائه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهرة السينمائي.

يُذكر أن اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي قدم جوائز مالية لأهم الأعمال الدرامية التي تخدم القضية الفلسطينية التي قدمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.