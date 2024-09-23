سامي مغاوري يشارك في فيلم "المستريحة" كضيف شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان سامي مغاوري إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"، الذي تلعب بطولته النجمة ليلى علوي، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح.

يظهر مغاوري في الفيلم كضيف شرف، بدور يساهم في تحريك الأحداث وتغيير مجراها.

وأعرب المخرج عمرو صلاح في بيان صحفي، عن سعادته بمشاركة سامي مغاوري، مشيرًا إلى أن حضوره يضيف قيمة كبيرة للفيلم ويرفع من مستوى الكوميديا، نظرًا لما يتمتع به من أسلوب خاص ومتميز في الكوميديا.

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.