إليسا تندد بالقصف الإسرائيلي على لبنان: نستحق العيش بأمان وسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة إليسا على تعرض عدة بلدان من جنوب لبنان لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي إضافة إلى بلدات أخرى شرق لبنان.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيداً عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟.. نجدد النداء لبنان لا يريد الحرب".

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي بـ مدينة دبي الإماراتية، والمقرر إقامته يوم 11 أكتوبر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، ومن أول السطر".

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