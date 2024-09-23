الخميس.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء الخميس 26 سبتمبر بالمسرح الصغير، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التي يديرها الدكتور خالد داغر.

وتقام الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة من 11 أكتوبر حتى 24 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية نظمت مؤخرًا مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وأقيم على مدار 14 يومًا، خلال الفترة من 15 حتى 28 أغسطس الجاري، وشارك في إحياء حفلاته عدد كبير من نجوم الفن الغناء، بينهم: هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، نسمة محجوب، نادية مصطفى، كارمن سليمان.